Рыбак из США едва не стал жертвой нападения аллигатора

Рыбак из Южной Каролины едва не стал жертвой нападения аллигатора, пишет New York Post. Мужчине удалось сбежать в безопасное место и обойтись без травм.

Как рассказали свидетели инцидента, крокодил заметил рыбака и начал плыть в его сторону. Заметив это, мужчина отложил удочку и отошел подальше от берега. Однако хищника это не остановило: оказавшись на суше, аллигатор бросился на рыбака.

Американец сразу отбежал в безопасное место, а крокодил вернулся в озеро, оставшись без добычи. По данным полиции, после этого им не поступало сообщений о похожих инцидентах.

Местные чиновники напомнили, что кормление аллигаторов может привести к тому, что животные потеряют свой естественный страх перед людьми и начнут на них нападать.

«Во многих случаях сытые аллигаторы начинают приближаться при виде людей и могут проявлять агрессию», — говорится в сообщении.

Ранее рыбак из Индонезии рассказал о многолетней дружбе с диким крокодилом.