На западе Японии более 50 тыс. человек предписано эвакуироваться из-за тайфуна

В Японии около 52,9 тыс. жителей города Увадзима на западе острова получили от властей предписание об экстренной эвакуации в связи с приближением тайфуна «Мавар». Об этом сообщил телеканал NHK.

Около города сохраняется риск схода оползней и выхода рек из берегов. Стихия продвигается вдоль тихоокеанского побережья острова. Страну накрыли обильные дожди.

Уровень воды в реке города Тоёхаси в центральной части Японии превысил безопасные значения после обильных ливней.

Сейчас скорость ветра в пределах тайфуна составляет 25 м/с с порывами до 35 м/с.

Ранее сообщалось, что 29 мая японских берегов может достичь тайфун «Мавар». 24 мая тайфун обрушился на тихоокеанский остров Гуам.

Метеорологи призвали местных жителей выходить в море с осторожностью. Стихию ожидают у берегов префектуры Окинава.