Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На западе Японии более 50 тыс. человек предписано эвакуироваться из-за тайфуна

Жителей города Увадзима в Японии собираются эвакуировать из-за тайфуна

close
100%
Kyodo/Reuters

В Японии около 52,9 тыс. жителей города Увадзима на западе острова получили от властей предписание об экстренной эвакуации в связи с приближением тайфуна «Мавар». Об этом сообщил телеканал NHK.

Около города сохраняется риск схода оползней и выхода рек из берегов. Стихия продвигается вдоль тихоокеанского побережья острова. Страну накрыли обильные дожди.

Уровень воды в реке города Тоёхаси в центральной части Японии превысил безопасные значения после обильных ливней.

Сейчас скорость ветра в пределах тайфуна составляет 25 м/с с порывами до 35 м/с.

Ранее сообщалось, что 29 мая японских берегов может достичь тайфун «Мавар». 24 мая тайфун обрушился на тихоокеанский остров Гуам.

Метеорологи призвали местных жителей выходить в море с осторожностью. Стихию ожидают у берегов префектуры Окинава.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях