Врач объяснила, можно ли есть мороженое в жару

В жару мороженое и ледяные напитки становятся особенно популярными, так как якобы быстро охлаждают организм и помогают справляться с перегревом. На самом же деле резкий перепад температур, который приходится выдерживать слизистым оболочкам горла, может привести к болезни – чаще всего к фарингиту или воспалению задней стенки глотки или ларингиту – воспалению слизистой оболочки гортани. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Чем больше порция мороженого и чем быстрее человек его ест — тем сильнее переохлаждается ротоглотка. Соответственно, тем выше и риск воспаления горла и миндалин», – сообщила врач.

По ее словам, чтобы не заболеть, мороженое нужно есть не спеша, небольшими кусочками. Лучше заранее немного «согреть» его: дома достать из морозилки и положить на тарелку минут на пять, на улице – хотя бы некоторое время подержать в руке перед употреблением.

«В процессе поедания мороженого полезно прислушиваться к собственному организму. Если в горле появились некомфортные ощущения, от мороженого следует отказаться. Еще один способ согреть горло – запивать мороженое домашним морсом, компотом или чуть теплым чаем. Это поможет избежать перепада температур и снизит риск развития ОРЗ», – посоветовала кандидат наук Екатерина Кашух.

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