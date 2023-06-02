Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, можно ли есть мороженое в жару

Гастроэнтеролог Кашух предостерегла от мороженого в жару из-за риска воспаления горла

close
100%
Unsplash

В жару мороженое и ледяные напитки становятся особенно популярными, так как якобы быстро охлаждают организм и помогают справляться с перегревом. На самом же деле резкий перепад температур, который приходится выдерживать слизистым оболочкам горла, может привести к болезни – чаще всего к фарингиту или воспалению задней стенки глотки или ларингиту – воспалению слизистой оболочки гортани. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Чем больше порция мороженого и чем быстрее человек его ест — тем сильнее переохлаждается ротоглотка. Соответственно, тем выше и риск воспаления горла и миндалин», – сообщила врач.

По ее словам, чтобы не заболеть, мороженое нужно есть не спеша, небольшими кусочками. Лучше заранее немного «согреть» его: дома достать из морозилки и положить на тарелку минут на пять, на улице – хотя бы некоторое время подержать в руке перед употреблением.

«В процессе поедания мороженого полезно прислушиваться к собственному организму. Если в горле появились некомфортные ощущения, от мороженого следует отказаться. Еще один способ согреть горло – запивать мороженое домашним морсом, компотом или чуть теплым чаем. Это поможет избежать перепада температур и снизит риск развития ОРЗ», – посоветовала кандидат наук Екатерина Кашух.

Ранее были названы самые вредные ингредиенты в кондитерских изделиях.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях