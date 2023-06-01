В Канаде начнут писать о вреде курения на каждой сигарете

Министр психического здоровья и наркологии Канады Кэролин Беннетт объявила о введении в стране официального требования печатать предупреждения о вреде табакокурения на каждой сигарете. Об этом сообщается на официальном сайте канадского правительства.

Обновленные правила маркировки табачных изделий начнут вводить постепенно: поначалу подобные предупреждения напечатают на сигаретах большого размера.

В правительстве сообщили, что на сигаретах возникнут надписи «Табачный дым вредит детям», «Сигареты вызывают рак» и «Яд в каждой затяжке».

Согласно заявлению, нововведение вступит в силу 1 августа текущего года.

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо ввести унифицированную пачку сигарет, чтобы они «не притягивали внимание».