Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Канаде начнут писать о вреде курения на каждой сигарете

Канада станет первой страной, где предупреждения о вреде курения будут на каждой сигарете

close
100%
Depositphotos

Министр психического здоровья и наркологии Канады Кэролин Беннетт объявила о введении в стране официального требования печатать предупреждения о вреде табакокурения на каждой сигарете. Об этом сообщается на официальном сайте канадского правительства.

Обновленные правила маркировки табачных изделий начнут вводить постепенно: поначалу подобные предупреждения напечатают на сигаретах большого размера.

В правительстве сообщили, что на сигаретах возникнут надписи «Табачный дым вредит детям», «Сигареты вызывают рак» и «Яд в каждой затяжке».

Согласно заявлению, нововведение вступит в силу 1 августа текущего года.

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо ввести унифицированную пачку сигарет, чтобы они «не притягивали внимание».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях