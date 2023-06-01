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В Apple не подтвердили информацию ФСБ об использовании ее устройств для слежки

Apple отрицает информацию ФСБ об использовании ее устройств для слежки за россиянами

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Depositphotos

Американская корпорация Apple отрицает информацию Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ об использовании ее устройств для слежки за российскими пользователями якобы в интересах спецслужб США. Об этом информирует РИА Новости.

В компании утверждают, что «никогда не сотрудничали ни с одним правительством для установки программных ловушек».

Как сообщается в публикации, Apple «никогда не станет этого делать».

Ране Генеральную прокуратуру Российской Федерации попросили возбудить дело против сотрудников Apple из-за шпионажа в пользу Соединенных Штатов. Письмо с таким требованием отправил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

До этого ФСБ России раскрыла «разведывательную акцию» американских спецслужб с использованием IPhone. По данным ФСБ, несколько тысяч IPhone российских и зарубежных пользователей оказались заражены вредоносным ПО. В связи с этим в российской спецслужбе считают, что Apple сотрудничает с американской разведкой.

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