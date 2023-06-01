В Apple не подтвердили информацию ФСБ об использовании ее устройств для слежки

Американская корпорация Apple отрицает информацию Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ об использовании ее устройств для слежки за российскими пользователями якобы в интересах спецслужб США. Об этом информирует РИА Новости.

В компании утверждают, что «никогда не сотрудничали ни с одним правительством для установки программных ловушек».

Как сообщается в публикации, Apple «никогда не станет этого делать».

Ране Генеральную прокуратуру Российской Федерации попросили возбудить дело против сотрудников Apple из-за шпионажа в пользу Соединенных Штатов. Письмо с таким требованием отправил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

До этого ФСБ России раскрыла «разведывательную акцию» американских спецслужб с использованием IPhone. По данным ФСБ, несколько тысяч IPhone российских и зарубежных пользователей оказались заражены вредоносным ПО. В связи с этим в российской спецслужбе считают, что Apple сотрудничает с американской разведкой.