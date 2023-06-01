В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве

На хуторе Уляшкин задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве двух родственников бывшей супруги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, 32-летний подозреваемый был неоднократно судим. Мужчина приехал в бывшей супруге, чтобы забрать своего полуторогодовалого сына. Женщина отказалась отдавать ребенка, из-за чего между ними возникла ссора. В ходе конфликта местный житель достал пистолет, несколько раз выстрелил и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Ранения получили двое мужчин, являющихся родственниками бывшей супруги подозреваемого. От полученных травм они скончались на месте происшествия. Кроме этого, пострадала теща мужчины, ей была оказана медицинская помощь.

В течение двух недель полицейские искали злоумышленника. Он был задержал в лесополосе, расположенной на расстоянии около 20 км от места преступления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222 УК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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