Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве

В Ростовской области задержали мужчину, застрелившего родственников бывшей жены

На хуторе Уляшкин задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве двух родственников бывшей супруги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, 32-летний подозреваемый был неоднократно судим. Мужчина приехал в бывшей супруге, чтобы забрать своего полуторогодовалого сына. Женщина отказалась отдавать ребенка, из-за чего между ними возникла ссора. В ходе конфликта местный житель достал пистолет, несколько раз выстрелил и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Ранения получили двое мужчин, являющихся родственниками бывшей супруги подозреваемого. От полученных травм они скончались на месте происшествия. Кроме этого, пострадала теща мужчины, ей была оказана медицинская помощь.

В течение двух недель полицейские искали злоумышленника. Он был задержал в лесополосе, расположенной на расстоянии около 20 км от места преступления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222 УК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Москве задержали массажиста, подозреваемого в убийстве клиента.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях