В Ижевске лжеполицейский украл у мужчины 100 тыс. рублей

В Ижевске задержали местного жителя, подозреваемого в ограблении прохожего под видом полицейского. Об этом сообщает пресс-служба МВД России в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, ночью подозреваемый, притворившись сотрудником наркоконтроля, подошел к прохожему на улице и потребовал показать свое имущество. Мужчина сказал, что якобы проводит проверку наличия запрещенных веществ. Потерпевший выложил на скамейку свои вещи, в том числе 100 тыс. рублей. Тогда подозреваемый схватил деньги и попытался сбежать.

Местный житель догнал грабителя, но тот стал угрожать ножом. Подозреваемый нанес побои потерпевшему и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель, который сам ранее был судим за наркопреступление. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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