Политолог: защита детства и поддержка материнства являются приоритетом для России

Для России защита детства, поддержка материнства и многодетных семей является приоритетом. Об этом по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с многодетными семьями заявил политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

«Без детей нет будущего, потому что им его строить и в нем жить. Поэтому масса усилий направлена на помощь семьям. Президент прекрасно понимает важность усилий, направленных на поддержку многодетности. Семья является одной из традиционных основ нашего общества, поскольку вообще его существование в своем цивилизационном развитии представляет семью семей в нашем национальном коде», — заявил он.

По его словам, задача государства состоит в том, чтобы обеспечить развитие поддержки многодетных семей.

«Мы это видим по реализуемым инициативам, проектам, по различным программам помощи, которые касаются и жилья, и других аспектов. Путин лично понимает, какое это имеет значение для страны. По этой причине этому и уделяется колоссальное внимание президента и государственные усилия», — добавил политолог.

Также он считает, что развитие России невозможно без исправления сделанных ранее ошибок, которые обернулись демографическими проблемами в стране.

«Наша задача как государства развивать, помогать и пропагандировать те самые традиционные ценности, которые ведут к многодетности, к поддержке традиционной семьи для передачи этих традиционных ценностей, основ нашего государства в будущее нашим детям», — заявил Асафов.

В свою очередь, политолог Анна Федорова напомнила, что президент всегда демонстрировал огромное уважение к многодетным семьям, к людям, которые принимают сознательное решение воспитывать большое количество детей.

«Президент всегда говорил, что такие семьи - это образец для подражания. Я считаю, что главной мерой, которую можно предпринять для популяризации многодетности, это не столько ее пропаганда и продвижение, сколько расширение поддержки многодетности и укрепление в людях уверенности в том, что государство их не бросит и о них позаботится, а также то, что они за свой самоотверженный труд по воспитанию детей они будут получать совершенно заслуженные льготы и преференции», — заявила она.

По ее словам, государство именно этим и занимается, так как с каждым годом меры поддержки семей расширяются как на федеральном уровне, так и на региональном.