Умерла режиссер документального кино Людмила Цветкова

Режиссер документального кино, актриса и член Союза кинематографистов (СК) России Людмила Цветкова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте организации.

«31 мая на 80-м году ушла из жизни режиссер документального кино, актриса, член Союза кинематографистов России, почетный член Российской Академии художеств, академик Евразийской Академии телевидения и радио, почетный деятель искусств Москвы, отличник кинематографии РФ Людмила Васильевна Цветкова (31.10.1944 – 31.05.2023)», – говорится в сообщении, которое цитирует «Москва 24».

В 1967 году Цветкова стала выпускницей Театрального училища имени М. С. Щепкина. Карьеру в кино она начала в качестве актрисы. За всю историю творческого пути женщина снялась более чем в 40 картинах, в том числе у режиссеров Эльдара Рязанова, Петра Тодоровского и Марлена Хуциева.

В 1996 году Цветкова приступила к самостоятельной съемке фильмов в качестве режиссера. За время карьеры ей удалось выпустить более 20 работ в жанре документального кино, в том числе «Истинный дар», «Брыкин бор», «Красота живет здесь» и другие. Помимо этого, режиссер сняла цикл фильмов о героях войны и труда Великой Отечественной войны «Свидетели эпохи».

В 2022 году кинодеятель стала членом Художественного совета при Минобороны РФ в секции «Кинематография».

Помимо этого, режиссера удостоили благодарности президента РФ, почетного знака Росзарубежцентра при МИД РФ «За вклад в дело дружбы» и памятной медалью «Патриот России» Российского государственного военного историко-культурного центра при правительстве РФ.