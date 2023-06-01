В НКЦКИ считают, что США могут получить полный доступ к устройствам Apple россиян

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Федеральной службой охраны Российской Федерации вскрыта разведывательная акция американских спецслужб, проведенная с использованием мобильных устройств фирмы Apple (США). Об этом сообщается на сайте Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

Отмечается, что в ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости.

Так, было установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонов компании Apple. Целью разведывательной акции были данные российских пользователей. При этом кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, которые используют sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР.

«Заражение происходит, когда пользователь целевого устройства получает сообщение iMessage со специальным вложением. Запуск вредоносного кода происходит автоматически, взаимодействие с пользователем не требуется. В результате злоумышленник получает несанкционированный доступ к устройству с повышенными привилегиями. Это позволяет ему собрать информацию о пользователе, а также прочитать все хранящиеся на устройстве данные», — говорится в сообщении.

Ранее Федеральная служба безопасности России раскрыла «разведывательную акцию» американских спецслужб с использованием iPhone. По данным ФСБ, несколько тысяч iPhone российских и зарубежных пользователей оказались заражены вредоносным ПО. В связи с этим в российской спецслужбе считают, что Apple сотрудничает с американской разведкой.