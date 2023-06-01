В Сириусе стартовал летний молодежный музыкальный фестиваль

В Парке науки и искусства «Сириус», который работает на первой в России федеральной территории возле Сочи, состоялся концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра, посвященный открытию летнего молодежного музыкального фестиваля.

В День защиты детей коллектив, выступающий главным резидентом фестиваля, представил специальную программу «Сказочное путешествие с симфоническим оркестром», адресованную детям. Она объединила шутливые мелодии и легендарные музыкальные сказки.

Под ритм отходящего от платформы паровоза слушатели отправились в путешествие в мир любимых с детства персонажей — мифической Бабы-Яги и зловещего Черномора, необычных инструментов и интересных образов.

Во время концерта прозвучали галоп «Первая паровая железная дорога» датского композитора Ханса Лумбю, вальс-шутка «Музыкальная табакерка» Анатолия Лядова, отрывки из симфонической сказки для детей «Петя и Волк» Сергея Прокофьева, шутка-фантазия «Баба яга или с Волги nach Riga» Александра Даргомыжского, марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» и другие произведения.

За пультом Российского национального молодежного симфонического оркестра выступил дирижер Алексей Рубин. Ведущим концерта стал музыковед, лектор Московской филармонии Ярослав Тимофеев. Текст читала заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

«В детстве нет грани между реальностью и фантазией, поэтому волшебство существует. Но оно существует в принципе — это музыка», — сказал Алексей Рубин.

Фестиваль продлится до 27 июня и будет включать не только концерты симфонической и камерной музыки, хореографические постановки, но и просветительские мероприятия — лекции и мастер-классы именитых музыкантов.

Мероприятия проекта смогут посетить жители и гости федеральной территории «Сириус», в самом фестивале также примут участие дети, приехавшие на специальный музыкальный курс в образовательный центр «Сириус».

После пройденной программы юные музыканты из разных уголков страны выступят на сцене с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром.

Летний молодежный фестиваль — часть большого концертного сезона в «Сириусе». Идея фестивального формата — объединить выступления известных деятелей искусства и творческих коллективов в масштабные тематические марафоны, которые проходят на федеральной территории в течение всего года.

Федеральная территория «Сириус» была создана решением президента России Владимира Путина в конце 2020 года. Она расположена в Имеретинской долине, где проводились Зимние олимпийские игры 2014 года.