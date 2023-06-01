Посетительница парка Монрепо в Выборге оставила около касс пакет с патронами

В Выборге посетительница парка Монрепо оставила пакет со 103 патронами около касс. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, вечером 31 мая 2023 года женщина оставила возле касс у входа в парк Монрепо яркий пакет. После этого она пошла смотреть на природные достопримечательности.

Персонал парка посчитал оставленный пакет подозрительным, поэтому сообщил об этом сотрудникам отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Ленобласти. Было установлено, что внутри находится несколько упаковок охотничьих патронов различного калибра в количестве 103 штук.

С помощью камер видеонаблюдения была найдена женщина, оставившая пакет. Ее доставили в отдел полиции.

Местная жительница рассказала, что она обнаружила дома боеприпасы, которые принадлежат ее умершему мужу. Женщина якобы собиралась передать их в полицию, однако по дороге заехала в парк и забыла пакет у входа.

Ранее сумку с автоматами и боевыми патронами выловили из Москвы-реки.