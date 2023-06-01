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Верховный суд определил, кого считать близкими силовиков

Верховный суд: нападение на родных силовиков приравнивается к нападению на силовиков

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Пленум Верховного суда, состоявшийся 1 июня в режиме видеоконференции, определил, кого считать родственниками силовиков, а также пояснил, что согласно УК, за нападение на представителей власти и их родственников наступает одинаковое наказание. О заседании сообщила пресс-служба Верховного суда РФ.

На заседании обсуждалось наказание по статьям Уголовного кодекса —посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (317) и применение насилия в отношении представителя власти (318). Уточняется, что эти статьи вводят ответственность за нападение не только на должностных лиц, но и на их близких.

Отмечается, что в статье не конкретизирован круг лиц, которых можно считать близкими, поэтому это определял Верховный суд.

Пленум пояснил, что близкие сотрудника — это его родственники (в том числе супруг/супруга) и те, чьи жизнь, здоровье и благополучие для него важны (и нападающий об этом знает).

Следственный комитет уточнил, что насилие может носить как физический, так и психический характер.

Также пленум Верховного суда РФ принял постановление о рассмотрении дел об оскорблении силовиков.

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