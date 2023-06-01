Военнослужащий потерял 1,2 млн рублей, на которые планировал купить дом

Боец ЧВК «Вагнер» потерял в сауне все деньги, заработанные во время участия в СВО. Мужчина планировал купить дом. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, около шести месяцев назад житель Республики Тывы вступил в ряды ЧВК «Вагнер». Во время службы мужчина получил серьезное ранение. Военнослужащему провели несколько операций, он остался инвалидом.

Перед возвращением домой мужчина вместе с друзьями пошел в сауну. Там он выпил несколько рюмок алкоголя. Военнослужащий очнулся в аэропорту. О том, что происходило в сауне, он не помнит. С собой у него не оказалось 1 млн 250 тыс. рублей, которые он заработал во время службы. По словам мужчины, сумма была при нем в сауне.

Военнослужащий планировал купить на эти деньги квартиру или дом, так как у него нет своего жилья. Теперь он вынужден ночевать у знакомых и родственников.

Ранее «сотрудники спецслужб» убедили военнослужащего из Дмитрова взять в кредит 3 млн рублей, чтобы на него не завели уголовное дело за финансирование ВСУ.