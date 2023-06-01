В Госдуме призвали россиян отказаться от айфонов после информации об их «заражении»

Россиянам стоит с осторожностью пользоваться американской техникой Apple, а еще лучше — отказаться от нее после информации ФСБ о заражении нескольких тысяч iPhone вредоносным ПО. Об этом Life сказал зампред Комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов.

«Совершенно не удивлен тому, что американские спецслужбы используют в своей деятельности IT-компании, имеющие юрисдикцию в США. Сегодня это компания Apple, схваченная за руку, завтра могут быть любые другие IT-гиганты с американскими корнями, цинично пренебрегающие соблюдением национальных законодательств», — заявил Кирьянов.

По мнению депутата, американские компании не заботятся о персональных данных своих пользователей, потому что они стремятся лишь отработать задачи разведки и Госдепа США. Чтобы сохранить конфиденциальность, россиянам лучше не пользоваться «яблочной» продукцией, уверен он.

Член Общественной палаты России, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк заявлял, что факт, который раскрыла ФСБ, подтверждает, что американские власти и спецслужбы ставят свои интересы выше международных законов.