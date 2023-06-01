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«За мной стояли люди»: инвалид победил метро в суде по делу о намордниках для собак

Незрячий петербуржец Крумкач назвал решение суда о намордниках в метро победой инвалидов

Отмена требования надевать на собаку-поводыря намордник в метро Петербурга обрадовала владельцев псов-проводников. Об этом «Газете.Ru» рассказал инвалид по зрению Валерий Крумкач, добившийся в суде пересмотра правил метро.

«Конечно, рад. Эмоции переполняют. Я не просто один из членов общества инвалидов по зрению. Я человек, который также связан с другими людьми, которые имеют собаку-поводыря. Поэтому это общая проблема. Намордник мешает собаке полноценно выполнять ее функции. К примеру, пес не может поднять упавшую трость или какую-то вещь хозяина. Так что это решение суда не только для меня, но и для всех. За мной стоят люди. Думаю, что я сегодня многих порадовал», — сказал Крумкач.

Исполнительный директор центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Валерий Крумкач подал иск в суд на «Петербургский метрополитен» в апреле этого года. По действующим правилам, инвалиды могли проводить в метро собаку-поводыря только в наморднике и со специальным опознавательным знаком. Крумкач не согласился с этими требованиями и заявил, что его пес по кличке Урс без намордника не несет никакой опасности для других пассажиров. Мужчина предложил представителям метрополитена разработать новые правила, по которым собак-поводырей будут впускать в метро. 1 июня Крумкач выиграл дело в суде Петербурга.

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