В Кремле заявили, что большая часть россиян поддерживает президента и СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что большая часть россиян поддерживает президента России Владимира Путина, проведение специальной военной операции и ее участников. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, каждый из миллионов россиян, которые оказывают поддержку бойцам во время СВО, заслуживает восхищения.

«Конечно же, все те — а таких миллионы, — которые помогают СВО, помогают участникам СВО, каждый по-своему, <...> таких людей миллионы, если не больше, каждый из них заслуживает восхищения <...> Кто-то может оказать помощь одной упаковкой лекарств, кто-то может загрузить машину, но и тот, и другой заслуживают восхищения», — сказал Песков.

Ранее Путин подписал указ о награждении главы администрации Шебекино Владимира Жданова орденом Мужества.

Путин также вручил высшие государственные награды чиновникам и участникам боевых действий на Украине.