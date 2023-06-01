Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что большая часть россиян поддерживает президента и СВО

Песков: большая часть россиян поддерживает Путина, СВО и ее участников

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что большая часть россиян поддерживает президента России Владимира Путина, проведение специальной военной операции и ее участников. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, каждый из миллионов россиян, которые оказывают поддержку бойцам во время СВО, заслуживает восхищения.

«Конечно же, все те — а таких миллионы, — которые помогают СВО, помогают участникам СВО, каждый по-своему, <...> таких людей миллионы, если не больше, каждый из них заслуживает восхищения <...> Кто-то может оказать помощь одной упаковкой лекарств, кто-то может загрузить машину, но и тот, и другой заслуживают восхищения», — сказал Песков.

Ранее Путин подписал указ о награждении главы администрации Шебекино Владимира Жданова орденом Мужества.

Путин также вручил высшие государственные награды чиновникам и участникам боевых действий на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях