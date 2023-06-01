В образовательном центре «Сириус» открыли новую концертную площадку

В День защиты детей в образовательном центре для одаренных детей «Сирус» начала работу новая концертная площадка — круглая сцена с уникальной акустикой во внутреннем дворе кампуса прямо под открытым небом. В музыкальном атриуме будут проходить репетиции и выступления школьников со всей России, которые приезжают на образовательные программы.

Сегодня же здесь состоялась первая репетиция кларнетистов, скрипачей и флейтистов. Ребята приехали в Сириус только вчера и еще не успели толком познакомиться, но уже предприняли попытку сыграться и смело импровизировали.

Этому здесь их и будут их учить — прислушиваться к себе и партнерам по сцене, раскрывать свою музыкальность и свой потенциал. Такой опыт, по мнению педагогов «Сириуса», может стать для участников проекта началом успешного профессионального пути.

В рамках образовательной программы по музыке в «Сириусе» проводится модуль, разработанный совместно с Российским национальным симфоническим оркестром. После пройденной программы юные дарования из разных уголков страны, приехавшие на специалиный музыкальный курс в образовательный центр «Сириус», выступят на сцене в сопровождении оркестра.

«В данный момент скрипач, солист Московской филармонии и Санкт-Петербургского Дома музыки, член художественно-экспертного совета образовательного центра «Сирис» Павел Милюков проводит индивидуальное занятие с ребенком, который приехал на нашу образовательную программу. Подобные индивидуальные занятия — часть интенсивного модуля. За неделю наши педагоги подготовят детей к первому к их жизни выступлению в оркестре. Концерт пройдет в рамках Летнего молодежного фестиваля», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе образовательного центра.

Уточняется, что на мастер-классе Милюкова присутствуют педагоги из различных российских музыкальных школ, которые проходят программу повышения квалификации в Сириусе и перенимают опыт работы с талантливыми детьми у выдающихся музыкантов.

Федеральная территория «Сириус» была создана в конце 2020 года решением президента России Владимира Путина. Она расположена в Имеретинской долине, где проводились Зимние олимпийские игры 2014 года. На территории развивается образовательный центр, Научно-технологический университет, президентский лицей, строится концертный комплекс мирового уровня.