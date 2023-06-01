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В Комсомольске-на-Амуре дети устроили давку из-за бесплатного мороженого

В Хабаровском крае акция ко Дню защиты детей по раздаче мороженого закончилась давкой

В Комсомольске-на-Амуре дети устроили давку из-за бесплатного мороженого. Видео с раздачи лакомства в День защиты детей появилось в Telegram-канале «Komsagram».

В преддверии Международного дня защиты детей сеть гипермаркетов «Самбери» объявила в соцсетях о праздничной акции и проведении «детской вечеринки».

В четверг, 1 июня, два филиала сети, расположенные в Комсомольске-на-Амуре, присоединились к раздаче мороженого, но столкнулись с большим наплывом желающих.

Как видно на кадрах, сделанных очевидцами, площадь перед магазином была полностью заполнена детьми и подростками, настроенными на получение лакомства. В какой-то момент ожидания начала раздачи собравшиеся даже стали скандировать: «Мороженое!» Когда на улице все-таки появились работники гипермаркета с коробками десерта, в толпе началась настоящая давка.

Взрослые пытались регулировать напор детей, но получалось это у них, судя по видео, плохо. При этом на фоне слышны возмущенные речи любителей мороженого, насыщенные обсценной лексикой. Несовершеннолетние были недовольны поведением своих сверстников, забравших с собой слишком много упаковок.

О пострадавших в ходе праздничной давки в настоящее время данных нет.

Сегодня сообщалось, что в Госдуме предложили ввести ежегодную выплату семьям ко Дню защиты детей.

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