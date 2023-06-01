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Прилепин рассказал о подарке в виде «запасного черепа», который ему подарил Пригожин в больнице

Писатель Прилепин подарит основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину футляр для кувалды в ответ на подаренный «запасной череп»

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Telegram-канал Захара Прилепина

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подарил «запасной череп» писателю Захару Прилепину, которого накануне навестил в больнице. Об этом Прилепин рассказал Daily Storm.

По его словам, он также собирается вручить Пригожину ответный подарок в виде футляра для кувалды, который он вышил сам. Писатель рассказал, что в ходе встречи они «без иронии» поговорили «о судьбах России и существе власти», а также обменялись «предельно откровенными» мыслями.

«Что украинцы не просто научились воевать, но и хотят воевать. А что решила конкретно по этому поводу наша страна, порой остается загадкой», — отметил Прилепин.

Ранее писатель говорил, что видел покушавшегося на него человека накануне попытки своего убийства в лесу, когда гулял с собаками.

6 мая Прилепин пострадал в результате взрыва в машине, в которой он ехал со своим помощником Александром Шубиным в Нижегородской области. Шубин погиб на месте, писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Позже полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.

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