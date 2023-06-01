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Полиция объявила в розыск журналиста Романа Попкова

МВД объявило в розыск журналиста Попкова в связи с убийством военкора Татарского

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

МВД РФ объявило в розыск журналиста Романа Попкова, которого связывают с убийством военного корреспондента Владлена Татарского (Максим Фадеев). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД.

«Попков Роман Андреевич, разыскивается по статье УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Дарья Трепова, которую обвиняют в убийстве Татарского, говорила, что именно Попков просил выполнить ее задание. Попков также подтвердил, что знаком с Треповой, но никаких заданий ей не давал.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также подрыв машины писателя Захара Прилепина были совершены Украиной при участии США.

По его словам, «киевский режим» создает новые угрозы национальной безопасности России.

До этого МВД также объявило в розыск соучастника убийства военкора Татарского Юрия Денисова.

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