Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России возобновлен прием заявлений на биометрические загранпаспорта

«Госуслуги» и МФЦ возобновили прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов

close
100%
Janis Laizans/Reuters

В России начался прием заявлений на биометрические загранпаспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Выпуск биометрических загранпаспортов был приостановлен 2 февраля. Сейчас процесс подачи заявления снова доступен.

Ранее «Гознак» подтвердил, что готов к выпуску биометрических заграничных паспортов по новым заявкам.

26 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что прием заявлений о выдаче загранпаспортов нового поколения возобновится в стране с 1 июня.

Заявки на биометрические заграничные паспорта в РФ приостановили 2 февраля — как сообщалось, российский завод «Микрон» не справлялся со спросом на необходимые чипы.

10 марта Telegram-канал Baza писал о возобновлении выпуска биометрических паспортов. Отмечалось, что печать загранпаспортов возобновилась в стандартном режиме, однако из-за скопившихся заявок срок получения может быть увеличен.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях