Детский омбудсмен Москвы заявила о необходимости реабилитации детей участников СВО

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская считает, что необходимо разработать комплексные программы реабилитации для детей, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.

Омбудсмен сказала, что особый подход нужен не только детям Донбасса и Луганска, но и московским ребятам, чьи отцы проходят службу в зоне СВО. Несмотря на то, что они остались в семьях, для них необходимы свои программы. Они нуждаются в поддержке, в тщательно продуманной и разработанной психологической и социальной реабилитации. Ярославская отметила, что, в целом, требуется комплексная поддержка всей семьи участника СВО

Уполномоченный по правам ребенка заявила, что уделяет большое внимание судьбе прибывших в приемные семьи в Москву детей из новых регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дети участников СВО получат 3000 бесплатных путевок в подмосковный лагерь «Литвиново», находящийся в Наро-Фоминском округе.