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В Екатеринбурге пропала 47-летня женщина, ее ищут две недели

На Урале пропала 47-летняя Елена Ямгурова

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

В Екатеринбурге пропала 47-летняя Елена Ямгурова. Как пишет Telegram-канал портала E1. Ее ищут уже две недели.

18 мая уроженка Урала перестала выходить на связь.

Организация «Лиза Алерт» распространяет листовку с фотографией и описанием пропавшей: рост — 150 сантиметров, худощавого телосложения. У женщины темно-русые волосы и зеленые глаза.

31 мая в Свердловской области обнаружили тело пропавшего мужчины. В реке Каква обнаружили тело жителя Серова, который пропал несколько дней назад. Уточняется, что у мужчины осталось двое детей пяти и двух лет, а также шестимесячный младенец.

30 мая в Свердловской области обнаружили тело бывшей сотрудницы ФСИН. В поселке Флюс пропала 51-летняя местная жительница, которая раньше работала в Федеральной службе исполнения наказаний. После 28 мая 2023 года женщину никто не видел. При этом она нуждалась в медицинской помощи.

Полицейские и волонтеры организовали поисковые мероприятия. Ее тело было найдено в одном из водоемов.

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