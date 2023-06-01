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На Сахалине произошли два землетрясения

На Сахалине произошли два землетрясения магнитудами 3,5 и 3,3

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Depositphotos

Сейсмологи в четверг, 1 июня, зафиксировали на Сахалине два землетрясения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, специалисты в 09.44 (01.44 мск) зарегистрировали сейсмособытие в 7 км восточнее села Рощино в Смирныховском районе. Как указали в управлении, магнитуда подземных толчков составила 3,5, глубина — 7 км.

Отмечается, что, согласно предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Как рассказали РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, второе землетрясение зафиксировали на острове в 10.16 (02.16 мск). Эпицентр сейсмособытия находился в 18 км юго-западнее села Онор в Смирныховском районе. Магнитуда составила 3,3.

«Очаг подземных толчков располагался на глубине 7 километров», – указала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Оперативные службы Смирныховского района проводят обследование жилого фонда, социально значимых объектов и объектов ЖКХ.

1 июня также стало известно, что в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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