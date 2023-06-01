В Сочи момент наезда бетономешалки на скутериста попал на камеру видеонаблюдения

В Сочи момент наезда бетономешалки на скутериста попал на камеру городского видеонаблюдения. Запись была размещена на YouTube-канале «sochi.camera».

Авария произошла вечером на улице Гагарина, в Центральном районе курортного города.

Судя по кадрам, водитель «КамАЗа» развернулся через две сплошные и сбил мопедиста.

Пострадавший с множественными травами был госпитализирован.

В апреле в Приамурье мусоровоз сбил двух мотоциклистов перед перекрестком. По предварительной информации, водитель грузовика был пьян. В аварии получил травмы один из мотоциклистов, мужчина 1986 года рождения.

В Дагестане лошадь сбила мотоциклиста во время праздника. Мотоциклист после столкновения упал в грязь, а всадник задел забор и вылетел из седла. Пострадал ли кто-либо в результате происшествия, не уточняется.