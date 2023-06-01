Telegraph: в ВВС Великобритании призвали не брать на службу белых мужчин

Британские военно-воздушные силы (ВВС) в 2021 году для улучшения показателя этнического и гендерного разнообразия призывали не отбирать «бесполезных белых мужчин-пилотов», ссылаясь на имеющееся в ее распоряжении письмо, сообщает газета Telegraph.

Так, работавший в то время в центре отбора офицеров и летных экипажей командир эскадрильи Эндрю Харвин, считал, что в комиссиях по отбору преобладают белые мужчины. Поэтому, на его взгляд, если не будет иметься достаточного количества кандидатов-женщин и представителей этнических меньшинств, то следует принять решение о приостановке отбора, а затем приступить к поиску женщин и кандидатов из этнических меньшинств.

Харвин в письме подчеркнул, что ему не нужно видеть «кучу бесполезных белых мужчин-пилотов».

Ранее сообщалось, что в США, в штате Калифорния учительница средней школы подала в суд на руководство школьного округа, которое принуждало ее скрывать гендерную идентичность учеников от их родителей. Так, если ребенок решил, что теперь он принадлежит к другому гендеру, педагоги не должны сообщать об этом его семье.