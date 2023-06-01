Стало известно, где россияне путешествовали дольше всего весной

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования и рассказал, где его клиенты дольше всего отдыхали этой весной. Оказалось, что по России чаще организовывали короткие поездки, в основном в южные и туристические города. А за границу многие отправлялись в отпуск продолжительностью около недели, причем часто выбирали пляжный отдых. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Из российских направлений первую строчку в рейтинге занимает Кисловодск — средняя продолжительность проживания в отелях города составила 2,84 дня. Далее идут Калининград, где туристы останавливались на 2,54 дня, и Красная Поляна, в которой путешественники бронировали отели примерно на 2,51 дня.

В топе также оказались Эсто-Садок (отдых там этой весной длился порядка 2,47 дня), Сочи (2,42 дня), Адлер (2,38 дня), Зеленоградск (2,32 дня), Санкт-Петербург (2,26 дня), Анапа (2,09 дня) и Казань (2,01 дня).

Самым популярным зарубежным направлением для весеннего отдыха, где россияне проводили довольно много времени, оказался Пхукет: вблизи пляжа Ката бронировали гостиницы в среднем на 6,11 дня, рядом с пляжем Карон — на 6,08 дня, а в Патонге на 6,03 дня. Чуть меньше, а именно 5,78 дня, путешественники из России отдыхали весной в Мехико. Третью строчку рейтинга занял Сеул, где в среднем провели 5,75 дня.

Кроме того, в списке оказались Хургада (отдых там составил в среднем 5,69 дня), Паттайя (5,21 дня), Гуанчжоу (4,09 дня), Аланья (4,01 дня), Убуд (3,99 дня), Дубай (3,88 дня) и Тель-Авив (3,81 дня).

Ранее стало известно, что россияне летом хотят отдыхать в Турции, Армении и Италии.