Россиянам стало сложнее планировать отпуск из-за увеличения расходов

Каждый седьмой россиянин ни разу не брал отпуск за последние 5 лет, а 3% россиян никогда не брали отпуск. Среди причин отказа от отпускных поездок в 2023 году респонденты называют ухудшение финансового благосостояния и отсутствие отпуска, в том числе из-за перехода на новую работу. Это показал опрос Банка Синара, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, среди опрошенных 63% отдыхали в прошлом году и планируют отпуск в текущем году. Только 10% респондентов, отдыхавших в прошлом году, по тем или иным причинам не планируют уходить в отпуск в 2023 году.

Большинство из тех, кто не планируют путешествовать в 2023 году ‒ женатые бездетные пары (60% опрошенных), которые зарабатывают от 30 до 70 тыс. руб. и работают по найму.

Больше половины из тех, кто все-таки решил отправиться в отпуск в 2023 году, предпочли пляжный отдых на море – 65% опрошенных. Второй по популярности ‒ культурно-познавательный отдых: экскурсии и изучение города выбрали 50% респондентов. Ответ на вопрос подразумевал множественный ответ, поэтому сумма может быть более 100%.

Россиянам стало сложнее планировать отдых. Это связано с тем, что стали недоступными популярные туристические направления, например, европейские страны, также существуют проблемы с авиасообщением, оплатой услуг за границей, бронированием гостиниц. В наибольшей степени ощущают финансовые затруднения, связанные с отпуском, люди с детьми.

Почти половина (44%) респондентов, испытывающих трудности в планировании отпуска в 2023 году, назвали увеличение расходов главной сложностью. Для трети респондентов этой группы планирование отдыха осложняет недоступность тех направлений, которые раньше были для них приоритетными. Более половины респондентов в этом году готовы рассматривать только отечественные курорты. Около 59% респондентов планируют отпуск в 2023 году только по России, при этом 36% из них также рассматривают и зарубежные страны. Исключительно зарубежный отдых в этом году предпочитают 5% респондентов.

Ранее россияне рассказали, где планируют отдыхать этим летом.