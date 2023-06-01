Россияне ассоциируют детство с беззаботностью, страхом и одиночеством

81% россиян сообщили, что в детстве сталкивались с травмирующими событиями. При этом только 25% из них получали помощь и поддержку от родителей. Это следует из совместного исследования онлайн-школы для детей и подростков Skysmart (от Skyeng) и сервиса видеоконсультаций с психотерапевтами «Ясно», приуроченного ко Дню защиты детей и имеющегося в распоряжении «Газеты.Ru». Чтобы выяснить, чувствуют ли взрослые на себе влияние тяжелых переживаний и событий, с которыми они сталкивались в детстве, аналитики опросили 2,5 тысячи россиян.

Так, согласно результатам исследования, 90% опрошенных связывают травматический опыт с отношениями внутри своих семей, 55% – получили его в период детского сада и обучения в школе, 33% отмечают причину в отношениях со сверстниками, а 27% – в трагических ситуациях: болезни, потере близкого человека, аварии и так далее.

При этом с позитивом о детстве вспоминает только половина россиян, а 42% считает, что их детство отличалось от детства других в худшую сторону.

«75% опрошенных отметили, что родители совсем или практически не помогали им справиться с тяжелыми переживаниями. Между тем 60% опрошенных делали попытку проработать детские травмы в психотерапии, еще 37% собираются это сделать. 3% респондентов отметили, что не доверяют психотерапии. При этом, как отмечают респонденты, травмы, пережитые в детстве из-за сложных ситуаций в семье, повлияли на то, как им сейчас удается выстраивать отношения со своими детьми и воспитывать их. Интересно, что зачастую неуспехи детей в учебе происходят не из-за лени, а из-за токсичных отношений с одноклассниками или учителями. Многие взрослые отметили, что воспоминания о том, что многие неудачи происходили с ними не из-за лени, а из-за токсичных отношений с одноклассниками или учителями помогают им с большим пониманием относиться к своим детям и лояльнее реагировать на их неудачи», – рассказала психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.

Среди родителей, прошедших опрос, 65% считают, что детство их детей лучше, чем было у них. Также 42% опрошенных признались, что не применяют методы воспитания своих родителей, потому что считают их неправильными, 24% используют только частично, 21% респондентов используют, но стараются корректировать. 78% отметили важность наличия общего досуга с ребенком.

Большинство опрошенных (70%), которые в перспективе рассматривают рождение ребенка, но еще не являются родителями, между тем отметили, что детство их детей будет лучше, чем у них, а почти треть (27%) затрудняются ответить. 55% не планируют использовать методы воспитания своих родителей, потому что считают их неправильными, а 43% планируют частичное использование.

33% опрошенных при этом заявили, что вовсе не планируют детей и основная причина тому – боязнь быть плохим родителем (46%). «Строительство» карьеры и в целом равнодушное отношение к детям занимают 2 и 3 места среди причин явления «чайлдфри».

«На открытый вопрос о том, с чем у респондентов ассоциируется детство, было много схожих ответов. Так, среди положительных ассоциаций преобладают лето, беззаботность, свобода, каникулы у бабушек и дедушек; среди негативных – одиночество, беспомощность, отсутствие выбора, незащищенность и страх. При этом, среди общего количества опрошенных, ассоциация с «беззаботностью» занимает первое место, на втором и третьем месте расположились слова «страх» и «одиночество», – сообщила психоаналитический психотерапевт, психолог сервиса «Ясно», редактор Telegram-канала «Ок, ясно» Марина Волкова.

Также исследователи выяснили, что 92% взрослых знакомо понятие «внутренний ребенок», 54% отметили, что их «внутренний ребенок» испытывает страх, тревогу и недостаток внимания. Справится с проблемами и неудачами россиянам помогают: умение слышать свои желания (63%), саморазвитие и обучение (55%), поддержка друзей (54%) и партнера (44%), психотерапия (50%). За помощью к родителям обращаются всего 33% респондентов. Также опрашиваемые отметили, что им помогают справиться с проблемами работа, спорт и наличие хобби.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин боится одиночества.