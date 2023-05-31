В Канаде 16 детей упали с большой высоты на экскурсии

16 детей и один взрослый упали с высоты пяти-шести метров во время школьной экскурсии в канадском Виннипеге. Об этом сообщает телеканал CBC News, ссылаясь на заявление экстренных служб.

В материале отмечается, что все пострадавшие оперативно были доставлены в больницу, состояние трех школьников на данный момент нестабильно. Однако по прогнозам врачей, на днях их смогут выписать из госпиталя.

Согласно данным очевидцев, во время экскурсии рухнул мост, на котором стояли ребята, некоторые из них, включая воспитателя, находились под мостом во время его обрушения.

По информации канала, возраст детей 10–11 лет, они учатся в пятом классе.

Ранее жительница села Коелга Челябинской области рассказала, что ее маленькая дочь едва не упала в реку из-за сломавшегося под ней моста. По словам женщины, ее дочь чуть не упала с моста, соединяющего две части села, из-за того, что под ней проломилась доска.