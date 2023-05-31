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Денис Проценко поблагодарил Дмитрия Хубезова за решения в здравоохранении

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко поблагодарил председателя комитета Госдумы по охране здоровья, координатора направления народной программы «Здоровье человека» Дмитрия Хубезова за решения в здравоохранении, реализуемые по народной программе «Единой России». Об этом сообщает Telegram-канал «Единая Россия. Официально».

«Нельзя обойти вниманием закон по доставке лекарственных препаратов на дом, в том числе с электронными рецептами. Думаю, это будет востребовано во всех регионах. Хотел бы сказать искренние слова благодарности, потому что результаты, которые были озвучены – 94% выполнения программы – были бы невозможны, если бы члены комиссии, комитет (по охране здоровья – прим.) и профильные министерства не работали вместе. Спасибо за отзывчивость», — сказал Проценко.

На заседании генсовета партии «Единая Россия» Хубезов напомнил, что были приняты решения по первой медпомощи, школьной медицине и нахождению родителей в больницах с детьми-инвалидами.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Хубезов на заседании генсовета попросил освободить его занимаемой должности, чтобы вернуться в зону спецоперации.

«Когда я уезжал первый раз, я обещал ребятам (в зоне СВО. — «Газета.Ru»), что, когда вам будет трудно, я приеду, несмотря ни на что. Уважаемый Дмитрий Анатольевич (Медведев, председатель «Единой России». — «Газета.Ru»), я прошу вас освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья», — сказал депутат.

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