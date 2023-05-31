Во «Вкусно – и точка» объяснили набор школьников на работу с 1 июня

В пресс-службе сети ресторанов «Вкусно – и точка» подтвердили «Газете.Ru» информацию Mash, что с 1 июня компания будет брать на работу школьников с 15 лет. Такое решение объясняется высоким спросом в летний период.

«Во «Вкусно — и точка» работает более 60 000 сотрудников, многие из них приходили к нам, еще будучи несовершеннолетними и в дальнейшем продолжали работать на полную ставку. На данный момент во «Вкусно - и точка» около 15% сотрудников — несовершеннолетние, работающие в полном соответствии с трудовым законодательством. Летний сезон — это всегда время высокого спроса, поэтому мы усиливаем команды предприятий сотрудниками, которые хотят работать и расти в компании, которая унаследовала лучшие практики работы с персоналом и его развития», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Mash сообщил, что с 1 июня сеть «Вкусно – и точка» будут принимать на работу сотрудников с 15 лет. По данным канала, школьникам обещают не более 24 рабочих часов в неделю, со сменами не более пяти часов в день. Также, по данным Telegram-канала, на работу в рестораны будут принимать граждан из стран ЕАЭС с разрешением на временное проживание или видом на жительство.