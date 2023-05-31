В Италии разрешили судебное преследование Чирилло

Руководитель Министерства юстиций Италии Карло Нордио подписал запрос на судебное преследование архитектора и предпринимателя Ланфранко Чирилло, который широко известен на Апеннинах благодаря выполнению крупных заказов для VIP-клиентов в России. Об этом сообщает Rai.

По информации Rai, в январе компетентные органы РФ уведомили Италию об отсутствии условий для ареста Чирилло, поскольку он еще в 2014 году получил российское гражданство и постоянно проживает в Москве. В феврале Апелляционный суд принял решение не рассматривать более дело Чирилло и снял арест с его имущества.

Отмечается, что адвокаты Чирилло настаивают, что все его имущество имеет законное происхождение.

Ранее власти Италии арестовали имущество итальянского архитектора Ланфранко Чирилло, подозреваемого в нарушении налогового законодательства. Чирилло имеет российское гражданство, и, по информации итальянских СМИ, расследование началось после того, как у архитектора нашли зарегистрированный в РФ и нерастаможенный вертолет.