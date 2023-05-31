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В Москве кинолог спас упавшую в реку 15-летнюю школьницу

Кинолог во время службы спас 15-летнюю девушку, упавшую в Москву-реку

В Москве младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы УВД на Московском метрополитене прапорщик полиции Дмитрий Гришин вытащил из воды 15-летнюю школьницу, упавшую в Москву-реку. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, полицейские обходил территорию около станции метро «Воробьевы горы». Он заметил, что под мостом столпились люди. Очевидцы объяснили ему, что с парапета упала девушка.

Полицейский в форме мгновенно спрыгнул в воду, подхватил державшуюся из последних сил пострадавшую и не дал ей утонуть. Через несколько минут к ним подплыл катер спасательной службы. Кинолог помог девушке подняться на борт, после чего ее доставили к причалу. Оттуда школьницу передали бригаде скорой медицинской помощи.

Медики оказали 15-летней девушке необходимую помощь. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Нижнем Новгороде прохожий спас детей, провалившихся под лед.

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