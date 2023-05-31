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Мэр Заволжска подрался с пнувшим его ногой в лицо и назвавшим «сосунком» заместителем

Мэр Заволжска Касаткин рассказал о драке с пнувшим его ногой в лицо заместителем Ивановым

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Shutterstock

Мэр города Заволжска в Ивановской области Вячеслав Касаткин подрался с исполняющим обязанности мэра Андреем Ивановым, который временно занимал его должность по решению местного совета. Об инциденте Касаткин рассказал «Ивановским новостям».

Касаткин сообщил, что пришел на работу после того, как апелляционный суд восстановил его в должности мэра.

«Я подошел к нему (Иванову, — «Газета.Ru») с просьбой решить некоторые вопросы, в фойе натуральная драка получилась. Он пнул меня ногой в лицо и в спину. Сейчас еду из травмпункта, где снимал побои», — заявил Касаткин.

Мэр также отметил, что несмотря на солидную разницу в возрасте, его оппонент неоднократно назвал Касаткина «сосунком».

«Мне 69-й год, а ему около 50, он в мой адрес раз 20 прокричал слово «сосунок», — сообщил мэр.

Касаткин рассказал, что после происшествия сел в машину, поехал в скорую помощь, после чего его отвезли в травмпункт в Кинешму.

Мэр отметил, что подал на своего заместителя заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что два политика из Бразилии решили выяснить отношения на ринге. Таким образом мужчины хотели выместить друг на друге злость от разногласий. Соперниками стали мэр города Борба Симау Пейшоту и его бывший советник Эринеу Алвеш да Силва, обвинивший первого в неэффективном управлении. Кроме того, да Силва не раз оскорблял своего оппонента, называя того мерзавцем и негодяем.

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