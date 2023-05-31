Чувашские врачи не смогли спасти пациента, которого везли до скорой на садовой тачке

В деревне Голов Красноармейского округа Чувашии пожилой мужчина, которого врачам более часа пришлось везти до скорой на садовой телеге из-за бездорожья, скончался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, пенсионеру диагностировали язву 12-перстной кишки, но спасти не смогли.

В публикации отмечается, что, несмотря на выявленное у него осложнение в виде перитонита, операцию по неизвестной причине назначили лишь на следующий день. Сразу после процедуры он скончался.

Накануне сообщалось, что в больницу мужчина попал с помощью садовой тачки — скорая помощь не смогла приехать к нему из-за аварийного моста и размытых после дождя дорог. При этом представитель администрации Красноармейского муниципального округа в комментариях к записи утверждал, что мост находится в рабочем состоянии и выдерживает транспортную нагрузку.