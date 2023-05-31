Спасатели три часа беседовали с россиянкой, сидевшей на подоконнике 14-го этажа

Татьяна, соседка жительницы Курска, которую спасли от падения с 14-го этажа сотрудники МЧС, рассказала «Газете.Ru», что девушка сидела на подоконнике несколько часов, все это время с ней беседовал спасатель. По словам Татьяны, девушку удалось поймать благодаря сотрудникам МЧС, которые зашли в квартиру через окно.

«Это мероприятие все началось в 9:50 примерно утра и где-то в 12:50 оно закончилось, спасатели прибыли быстро, она все это время сидела. Один из спасателей с девушкой вел беседу из квартиры на 12-м этаже. Потом, насколько я понимаю, пришел ее мужчина в квартиру на 12-м этаже. Он пытался поговорить, диалог не задался. Она показывала ему средний палец. С другой стороны дома спасатели забрались к окну, вскрыли его и зашли в квартиру. Девушку просто успели поймать быстро. Лично я с ней не знакома, соседи сказали, все из-за скандала с мужем. Сказали, ей 37 лет», — сказала она.

Татьяна добавила, что из дома девушка выходила спокойно в сопровождении спасателя и медика.

«Выходила она абсолютно спокойно, выглядела нормально. Ее выводил спасатель и врач скорой помощи, была разутая, в носках. Вот что меня смутило, то, что она вышла в носках. Как на подоконнике в носках она висела, и так она в носках и вышла», — пояснила она.

Ранее в Telegram-канале «Курский Бомондъ» было опубликовано видео спасения местной жительницы, которая едва не сорвалась с 14-го этажа многоэтажки. Спасатели затащили девушку в квартиру под аплодисменты местных жителей. По данным канала, после спасения пострадавшую забрали медики.