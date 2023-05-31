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В Чувашии в больнице умер пенсионер, которого везли до «скорой» на садовой телеге

Baza: в Чувашии скончался пенсионер, которого везли до машины «скорой» на садовой тачке

В Чувашии в больнице скончался пенсионер, которого пришлось везти до машины скорой медицинской помощи на садовой тачке. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, у мужчины диагностировали язву двенадцатиперстной кишки с осложнением в виде перитонита. Пенсионеру должны были провести операцию через стуки, но он скончался в больнице после процедуры.

Уточняется, что фельдшеры были вынуждены больше часа везти пациента на садовой тачке к карете скорой медицинской помощи, из-за этого дорога до больницы заняла больше времени, чем должна была.

Мост на подъезде к деревне Голов Красноармейского района находится в аварийном состоянии уже некоторое время. В день инцидента прошел дождь, из-за чего дороги размыло.

Ранее в Азербайджане родственники не успели довезти ребенка до медицинского учреждения.

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