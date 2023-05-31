В Госдуме предложили унифицировать пачку сигарет

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо ввести унифицированную пачку сигарет, чтобы они «не притягивали внимание». Его слова приводит РИА Новости.

«Сигареты не должны так пестро красоваться на полках магазинов, притягивая дополнительное внимание», — заявил Хамзаев.

Он отметил, что это одна из ключевых инициатив по борьбе с курением со стороны законодателей.

Также он подчеркнул, что закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним — «начало новой фазы совершенствования антитабачного законодательства».

31 мая в день борьбы с курением Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос, согласно которому, каждый второй россиянин заявил, что он никогда не курил.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших в мире табачных компаний Philip Morris International (PMI) заявила о постепенном отказе от производства традиционных сигарет в пользу тех продуктов, «которые будут меньше вредить здоровью».

Терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито заявил, что курение может привести к краткосрочным и долгосрочным нарушениям слуха.