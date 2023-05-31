Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили унифицировать пачку сигарет

Депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести в России унифицированную пачку сигарет

close
100%
«Газета.Ru»

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо ввести унифицированную пачку сигарет, чтобы они «не притягивали внимание». Его слова приводит РИА Новости.

«Сигареты не должны так пестро красоваться на полках магазинов, притягивая дополнительное внимание», — заявил Хамзаев.

Он отметил, что это одна из ключевых инициатив по борьбе с курением со стороны законодателей.

Также он подчеркнул, что закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним — «начало новой фазы совершенствования антитабачного законодательства».

31 мая в день борьбы с курением Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос, согласно которому, каждый второй россиянин заявил, что он никогда не курил.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших в мире табачных компаний Philip Morris International (PMI) заявила о постепенном отказе от производства традиционных сигарет в пользу тех продуктов, «которые будут меньше вредить здоровью».

Терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито заявил, что курение может привести к краткосрочным и долгосрочным нарушениям слуха.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях