Родители на три часа оставили в машине младенца, который погиб, пока они посещали церковь

В США грудной ребенок умер после того, как родители оставили его на несколько часов в автомобиле. Как передает FOX News, все это время взрослые находились в церкви.

Несчастный случай произошел в городе Палм-Бей, штат Флорида, в воскресенье, 28 мая. В тот день родители 11-месячного младенца приехали на церковную службу. По какой-то причине они оставили девочку в автомобиле под палящим солнцем на три часа.

Около часа дня полицейские прибыли на место происшествия и зафиксировали, что грудной ребенок находится без сознания. Затем пострадавшую доставили в ближайший госпиталь, где врачи заявили о ее смерти.

По словам полиции, расследование инцидента продолжается. Родителям ребенка обвинения пока предъявлены не были.

Как сказано в сообщении, с начала 2023 года эта гибель ребенка в нагревшейся машине стала шестой по счету в США, а с 1990 года при подобных обстоятельствах погибли более тысячи детей. При этом только в половине случаев взрослый запирал погибшего в автомобиле неосознанно.

В апреле в Ставропольском крае четырехлетний мальчик зажал голову в окне машины отца и умер.