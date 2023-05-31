Терапевт указал на риск лишения слуха из-за курения

Курение может привести к краткосрочным и долгосрочным нарушениям слуха, рассказал Life терапевт, эндокринолог, кардиолог и кандидат медицинских наук Алексей Жито.

Эксперт отметил, что наступление кратковременного ухудшения слуха связано с содержанием краткосрочных токсикантов в табачном дыме, в парах от электронных сигарет и паронагревателей. Их употребление вызывает острое повреждение нервных волокон, в том числе слуховых.

«Более известны долгосрочные последствия от курения. Во-первых, курение нарушает работу слизистой оболочки уха, горла и носа, в результате нарушается нормальная функция носа, ухудшается отток бактерий, то есть слизи становится больше, она становится более вязкой. Вместо того чтобы предотвращать инфекцию, она начинает там размножаться», — объяснил Жито.

Он добавил, что инфекция из носовых пазух может перейти на среднюю слуховую трубу и барабанную перепонку, что нарушит работу органов слуха. Помимо этого, курение вызывает сосудистые нарушения. Атрофия слухового нерва может привести к тому, что человек полностью перестанет слышать.

«Не стоит забывать, что курение является одним из основных факторов инсульта. Инсульт также может приводить к потере слуха, в этом случае происходит многофакторное повреждение», — указал специалист.

При этом, если повреждение острое, вернуть слух будет уже почти невозможно, потому что слуховые нервы являются частью нервно системы, которая трудно восстанавливается.

Ранее президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин сообщил, что более 10 млн россиян страдают от болезней, вызванных курением.