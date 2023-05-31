Смерть депутата Зубарева стала неожиданностью для коллег

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров рассказал «Газете.Ru», что скончавшийся в среду депутат Виктор Зубарев был «очень активный» и «прекрасно разбирался» в финансах. По словам Федорова, он недавно видел Зубарева, с которым было «все в порядке».

«Это был один из наших просто профессиональнейших депутатов, который прекрасно разбирался в бюджете, в налогах, который на комитете постоянно докладывал очень многие вопросы. Я, честно говоря, в шоке и даже не знаю… Только недавно получил это известие и сейчас пытаюсь разобраться. То, что он был ведущий депутат комитета и в целом Госдумы, был очень ответственный человек – это 100%. Он отвечал за важнейшие регионы, постоянно ездил в командировки, был очень активный. Да нет (не болел – «Газета.Ru»), буквально неделю назад или две я его видел, все в порядке было», — сказал он.

О том, что депутат Государственной думы от Красноярского края Виктор Зубарев умер в возрасте 62 лет, ранее сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции «Единая Россия». Причина смерти российского политика не уточняется.

Виктор Владиславович Зубарев родился 20 февраля 1961 года. В 2021 году избран депутатом ГД по избирательному округу № 56 (Дивногорский – Красноярский край).