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Стало известно о смерти депутата ГД Виктора Зубарева

Депутат Госдумы от Красноярского края и член ЕР Виктор Зубарев умер в возрасте 62 лет

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Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Государственной думы Виктор Зубарев умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции «Единая Россия».

«С сожалением сообщаем, что сегодня скоропостижно скончался наш коллега и товарищ, депутат Госдумы Виктор Зубарев», — говорится в сообщении представителей фракции.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Зубарева.

Причина смерти российского политика пока не называется.

Дату и место похорон депутата Госдумы объявят позднее.

Виктор Владиславович Зубарев родился 20 февраля 1961 года. В 2021 году избран депутатом ГД по избирательному округу № 56 (Дивногорский – Красноярский край).

Ранее стало известно, что экс-депутат Госдумы Сергей Сироткин умер в Москве в возрасте 69 лет. Он родился 14 апреля 1954 года в Выборге Ленинградской области. До 2021 года был членом Центризбиркома.

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