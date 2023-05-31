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Знаменитая «черная» черешня из Мелитополя появится на прилавках Петербурга

Политик Рогов: «черную» черешню из Мелитополя начнут продавать в Петербурге с 10 июня

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Pexels

С 10 июня на прилавках Санкт-Петербурга появится легендарная «черная» черешня из Мелитополя. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого приводит «Мойка78».

«Поставки всемирно известной черешни организуют власти Запорожья, но точные объемы станут ясны после созревания «черной легенды» — его ожидают ближе к 10 июня», — рассказал Рогов.

По его словам, ягоду планируется вывозить по кратчайшему пути — дороге через Мариуполь и Ростов-на-Дону. Для аграриев организуют отдельные колонны для скоропортящейся продукции, в том числе и черешни.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова назвала суточную норму черешни и предупредила о вреде ее переедания. По словам специалиста норма ягод колеблется от 200 до 300 граммов.

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