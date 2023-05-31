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«Аэрофлот» расширяет программу полетов в Китай

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Аэрофлот

Авиакомпания «Аэрофлот» расширяет программу регулярных полетов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Со 2 июня частота рейсов в крупнейшие населенные пункты КНР увеличится до четырех раз в неделю. С учетом предыдущего расписания, по понедельникам из Москвы появится дополнительный рейс в Пекин, в Шанхай – по воскресеньям, а в Гуанчжоу – по пятницам.

В результате рейсы в Пекин и Гуанчжоу из Москвы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а рейсы в Шанхай – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Рейсы между Москвой и городами Китая выполняются на широкофюзеляжных Boeing 777-300ER в трехклассной компоновке («Эконом», «Комфорт» и «Бизнес»).

Напомним, ранее «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы в кубинский город Варадеро, которые будут выполняться с 1 июля. Выполнять рейсы будет авиакомпания «Россия» на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Компания начнет летать на Варадеро дважды в неделю – по четвергам и субботам. С 5 сентября перевозчик добавит рейс по вторникам.

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