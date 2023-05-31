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Увеличилось число детей, пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Минздрав: число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону детей возросло до 24

В результате обрушения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка, состояние четырех детей оценивается как тяжелое, еще один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минздрава РФ, передает ТАСС.

Уточняется, что в результате ЧП один человек погиб, 37 пострадали. Были госпитализированы 8 взрослых, один из которых в тяжелом состоянии. Еще четырем взрослым оказали амбулаторную помощь.

«В происшествии пострадали 24 ребенка, 21 из них госпитализирован, среди них четыре в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести», — отметили в Минздраве.

Ранее ГУ МЧС по Ростовской области сообщало, что число пострадавших при падении зрительских трибун на детско-юношеских соревнованиях в Ростове-на-Дону возросло до 21.

30 мая на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону упала трибуна. В результате инцидента погибла женщина. Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщал о 18 пострадавших.

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