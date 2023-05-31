Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спасатели продолжают тушение ТЦ «Феникс» в Подмосковье

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в подмосковном ТЦ «Феникс» в Орехово-Зуево

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение в торговом центре «Феникс» в Московской области в Орехово-Зуево. Об этом сообщается на сайте экстренного ведомства по региону.

Утром 31 мая в оперативную службу поступила информация о пожаре в нежилом здании в городском округе Орехово-Зуево, улица Парковская, дом 15.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается задымление на втором этаже торгового центра. Горение 80 кв. м. на втором этаже», — уточнили в министерстве.

В 10.15 спасатели объявили ликвидацию открытого горения в подмосковном ТЦ.

Установлено, что в результате ЧП никто не пострадал, дальнейшие подробности выясняются.

В тушении огня принимает участие более 40 человек и 15 единиц техники. Причина пожара в торговом центре пока не называется.

Ранее в Подмосковье произошел пожар на складе с медицинским спиртом на площади 3 150 квадратных метров.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях