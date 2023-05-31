Спасатели продолжают тушение ТЦ «Феникс» в Подмосковье

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение в торговом центре «Феникс» в Московской области в Орехово-Зуево. Об этом сообщается на сайте экстренного ведомства по региону.

Утром 31 мая в оперативную службу поступила информация о пожаре в нежилом здании в городском округе Орехово-Зуево, улица Парковская, дом 15.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается задымление на втором этаже торгового центра. Горение 80 кв. м. на втором этаже», — уточнили в министерстве.

В 10.15 спасатели объявили ликвидацию открытого горения в подмосковном ТЦ.

Установлено, что в результате ЧП никто не пострадал, дальнейшие подробности выясняются.

В тушении огня принимает участие более 40 человек и 15 единиц техники. Причина пожара в торговом центре пока не называется.

Ранее в Подмосковье произошел пожар на складе с медицинским спиртом на площади 3 150 квадратных метров.