Андролог рассказал, возможно ли проведение операций по смене пола после их запрета в России

Медицинским специалистам будет сложно обойти запрет на проведение операций по смене пола, однако, в подпольных условиях это возможно при наличии денег. Об этом телеканалу «360» сказал врач-андролог Владислав Гладышев.

«Вот только такие операции делает бригада врачей, при этом все они должны молчать. Не представляю, как подпольно организовать и саму операцию, и послеоперационное наблюдение», — добавил врач.

Гладышев также поделился, что участвовал в нескольких подобных операциях, которые проводились взрослым людям, но признался, что негативно относится к подобным вмешательства. Исключения, по его словам, были связаны с тем, что иногда такие операции показаны по медицинским показаниям, если у человека есть определенные психические заболевания.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что в Госдуму России внесен законопроект о полном запрете на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола. По его словам, документ будет также исключать государственную регистрацию смены пола без операций.