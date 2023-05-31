В Оренбуржье родственники задержаны за жестокое убийство их общего знакомого палкой

В Оренбургской области родственники подозреваются в убийстве своего знакомого. Они якобы забили его палкой и ногами, говорится на сайте регионального СУ СК России.

Тело 37-летнего жителя поселка Шахтный с признаками смерти криминального характера нашли накануне утром неподалеку от жилого дома на Советской улице Соль-Илецка. Следователи возбудили уголовное дело по 105-й статье УК РФ и разыскали подозреваемых в убийстве россиянина мужчин. Ими оказались

36-летний и 60-летний знакомые потерпевшего, приходящиеся друг другу родственниками.

По версии следствия, ночью задержанные и их жертва находились в жилом доме на улице Советской. Но в какой-то момент младший подозреваемый из-за личной неприязни стал избивать потерпевшего деревянной палкой. Его старший родственник присоединился к нему и стал бить ногами пострадавшего по различным частям тела, в том числе и по голове. В результате нападения мужчина скончался на месте происшествия.

После подозреваемые якобы вынесли его тело на улицу и бросили около соседнего дома, а затем выбросили палку, ставшую орудием преступления, в кусты в черте города.

Расследование продолжается, к настоящему времени следователь уже ходатайствовал в суде о заключении задержанных под стражу.

До этого сообщалось, что в Приморье местный житель поджег собственный дом, чтобы снять с себя подозрения в убийстве.